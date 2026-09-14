Basti News: बुजुर्ग की मौत मामले में चार नामजद
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
बस्ती। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के नया महुडर संजय कॉलोनी में गेट के सामने पेशाब करने से रोकने को लेकर हुए विवाद में 70 वर्षीय मोहनलाल सोनकर की मौत हो गई थी। पुलिस ने घटना के एक सप्ताह के बाद चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस के अनुसार 6 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे गांव निवासी विनोद कुमार के गेट के सामने कल्पनाथ पेशाब कर रहे थे। विरोध करने पर दोनों पक्षों में गाली-गलौज और मारपीट हुई थी। आरोप है कि शोर सुनकर कल्पनाथ, उनकी पत्नी और बेटियां दोबारा मौके पर पहुंचीं। बीच-बचाव करने आए मोहनलाल को कल्पनाथ ने जोरदार धक्का दे दिया। इसके बाद ही उनकी हालत बिगड़ गई।
परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने कल्पनाथ, गरिमा, पिंकी और कल्पनाथ की पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
पुलिस के अनुसार 6 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे गांव निवासी विनोद कुमार के गेट के सामने कल्पनाथ पेशाब कर रहे थे। विरोध करने पर दोनों पक्षों में गाली-गलौज और मारपीट हुई थी। आरोप है कि शोर सुनकर कल्पनाथ, उनकी पत्नी और बेटियां दोबारा मौके पर पहुंचीं। बीच-बचाव करने आए मोहनलाल को कल्पनाथ ने जोरदार धक्का दे दिया। इसके बाद ही उनकी हालत बिगड़ गई।
विज्ञापन
परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने कल्पनाथ, गरिमा, पिंकी और कल्पनाथ की पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद
विज्ञापन