Basti News: बुजुर्ग की मौत मामले में चार नामजद

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पुलिस के अनुसार 6 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे गांव निवासी विनोद कुमार के गेट के सामने कल्पनाथ पेशाब कर रहे थे। विरोध करने पर दोनों पक्षों में गाली-गलौज और मारपीट हुई थी। आरोप है कि शोर सुनकर कल्पनाथ, उनकी पत्नी और बेटियां दोबारा मौके पर पहुंचीं। बीच-बचाव करने आए मोहनलाल को कल्पनाथ ने जोरदार धक्का दे दिया। इसके बाद ही उनकी हालत बिगड़ गई।परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने कल्पनाथ, गरिमा, पिंकी और कल्पनाथ की पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद