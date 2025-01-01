Basti News: केसीए की टीम ने मनकापुर को 64 रन से दी शिकस्त

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केसीए बस्ती की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 35 ओवर में नौ विकेट खोकर 184 रन का स्कोर खड़ा किया यश शर्मा ने 84 रनों की शानदार पारी खेली। आयुष यादव ने 15 और अंकित चौधरी ने 15-15 रन बनाए। मनिकापुर के गेंदबाज अंशुमन दो, अंजाने और मोहित ने 1-1 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मनकापुर की टीम ने 24 ओवर में 120 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।मनिकापुर के टीम से अंशुमान सोनी ने 37, करण गुप्ता ने 24 और अक्षत देव मिश्रा ने 12 रन की परी खेली। केसीए टीम के गेंदबाज मेधा प्रताप सिंह ने पांच विकेट झटके। यश शर्मा ने 2, विकेट दीपक और खालिद ने एक-एक विकेट लिए। शानदार गेंदबाजी करने वाले मेधांश प्रताप सिंह को मैन ऑफ दा मैच चुना गया। कोच आलोक वर्मा और सौरभ पाल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किए।