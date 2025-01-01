Basti News: जिला महिला अस्पताल के चिल्ड्रेन पार्क का उद्घाटन

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बस्ती। जिला महिला अस्पताल में रोटरी क्लब बस्ती मिडटाउन की ओर से चिल्ड्रेन पार्क में लगाए गए झूले समेत अन्य उपकरण का उद्घाटन शुक्रवार को सीएमएस महिला अस्पताल डॉ. अनिल कुमार ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को खेलने-कूदने में सहूलियत मिलेगी। तीमारदारों का भी समय कट जाएगा। अध्यक्ष डॉ. डीके गुप्ता ने कहा कि क्लब ऐसे कार्य को बढ़ावा दे रहा है। आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि क्लब सामाजिक कार्यों के साथ ही बच्चों के हित में भी कार्य कर रहा है। इस दौरान राकेश पांडेय, शैलेंद्र राय, पप्पू, अनीस, नरेंद्र कन्नौजिया आदि मौजूद रहे। संवाद