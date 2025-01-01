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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Inauguration of Children Park of District Women Hospital

Basti News: जिला महिला अस्पताल के चिल्ड्रेन पार्क का उद्घाटन

Sat, 05 Sep 2026 12:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:51 AM IST
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Inauguration of Children Park of District Women Hospital
जिला महिला अस्पताल के चिल्ड्रेन पार्क में लगे झूले का उद्घाटन करते सीएमएस डॉ. अनिल कुमार स्रोत - फोटो : सांकेतिक
बस्ती। जिला महिला अस्पताल में रोटरी क्लब बस्ती मिडटाउन की ओर से चिल्ड्रेन पार्क में लगाए गए झूले समेत अन्य उपकरण का उद्घाटन शुक्रवार को सीएमएस महिला अस्पताल डॉ. अनिल कुमार ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को खेलने-कूदने में सहूलियत मिलेगी। तीमारदारों का भी समय कट जाएगा। अध्यक्ष डॉ. डीके गुप्ता ने कहा कि क्लब ऐसे कार्य को बढ़ावा दे रहा है। आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि क्लब सामाजिक कार्यों के साथ ही बच्चों के हित में भी कार्य कर रहा है। इस दौरान राकेश पांडेय, शैलेंद्र राय, पप्पू, अनीस, नरेंद्र कन्नौजिया आदि मौजूद रहे। संवाद
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