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अयोध्या में आवागमन व्यवस्था सुचारु रखने के लिए बस्ती पुलिस गोरखपुर, संतकबीर नगर और गोंडा जिले की पुलिस से समन्वय बनाए हुए हैं। बिहार एवं पूरब के शहरों से आने वाले भारी वाहनों को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस से ही डायवर्ट किया जा रहा है। संतकबीरनगर से भी इन वाहनों को दोहरीघाट होकर आजमगढ़ निकाला जा रहा है। बस्ती पहुंचने वाले वाहनों को फुटहिया चौराहे से कलवारी-टांडा मार्ग से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की तरफ डायवर्ट किया जा रहा है।इसके अलावा यदि कुछ वाहन अयोध्या सीमा तक पहुंच भी जा रहे हैं तो उन्हें लोलपुर से कटरा की तरफ डायवर्ट कर गोंडा के रास्ते निकाला जा रहा है। वहीं लखनऊ-गोंडा के रास्ते लोलपुर पहुंचने वाले वाहनों को अयोध्या- बस्ती हाईवे से गोरखपुर की ओर निकाला जा रहा है। बुधवार को दोनों डायवर्जन पॉइंट पर पुलिस मुस्तैद रही। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले वाहनों को रूट परिवर्तित करके निकाला जा रहा है। ताकि अयोध्या में वाहनों की भीड़ न बढ़ने पाए। इस दौरान सवारी वाहन और छोटे चार पहिया वाहनों को आने- जाने में सहूलियत दी जा रही है।मेला ड्यूटी में अयोध्या भेजे गए 14 पुलिसकर्मीकार्तिक मेले में यातायात व्यवस्था संभालने के लिए उपनिरीक्षक और निरीक्षक स्तर के 14 पुलिस अधिकारियों को बस्ती से अयोध्या भेजा गया है। कार्तिक पूर्णिमा तक इनकी ड्यूटी अयोध्या में रहेगी। कार्तिक मेला में श्रद्धालुओं का अयोध्या जाना भी शुरू हो गया है। लोग अपने निजी साधन से अयोध्या के लिए कूच करने लगे हैं। श्रद्धालुओं के आवागमन में कोई असुविधा न हो पुलिस इसका भी पूरा ख्याल कर रही है। इसीलिए सवारी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाई गई है।कोट:::हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले वाहन और सवारी ढोने वाले वाहनों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है। लॉन्ग रूट के भारी वाहनों को परिवर्तित मार्ग से निकाला जा रहा है। -श्यामकांत, एएसपी।