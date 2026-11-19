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एडी हेल्थ आजमगढ़ मंडल डॉ. भावनाथ पांडेय और डॉ. संजय प्रियदर्शी की टीम जिला महिला अस्पताल बस्ती का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेगी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, संसाधनों और व्यवस्थाओं की बारीकी से पड़ताल की जाएगी। शासन ने विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चेकलिस्ट जारी की है।इसमें सीसीटीवी कैमरे, महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय, शुद्ध पेयजल, मरीजों के लिए प्रतीक्षालय, बिजली का बैकअप, मिनी स्किल लैब, हेल्थ एटीएम, दवाओं की उपलब्धता और अग्निशमन उपकरणों की जांच शामिल है। इसके अलावा ब्लड बैंक, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, डायलिसिस, टेली रेडियोलॉजी और टेली कंसल्टिंग की सुविधाओं का भी आकलन किया जाएगा।चेकलिस्ट में जनरल ओपीडी और आईपीडी के संसाधन, जनरल आईसीयू, एनबीएसयू, स्त्री रोग एवं बाल रोग ओपीडी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी), इमरजेंसी, एसएनसीयू, जनरल और मैटरनिटी ओटी, रेडियोलॉजी, मानव संसाधन, दवा वितरण यूनिट और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को भी शामिल किया गया है।