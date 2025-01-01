Basti News: क्षेत्रीय कबड्डी और बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोरक्ष प्रांत का दबदबा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:06 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
बस्ती। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के तत्वावधान में शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम और रामबाग में आयोजित 37वीं क्षेत्रीय बैडमिंटन एवं कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन रविवार को विभिन्न वर्गों में रोमांचक मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत के लिए खूब पसीना बहाया। कई वर्गों में गोरक्ष प्रांत के खिलाड़ियों का दबदबा रहा।
कबड्डी के अंडर-11 बालक वर्ग में काशी प्रांत नगरीय की टीम ने गोरक्ष प्रांत नगरीय को हराकर पहला स्थान हासिल किया। गोरक्ष प्रांत नगरीय दूसरे और अवध प्रांत नगरीय तीसरे स्थान पर रहा। इस वर्ग में छह टीमों ने प्रतिभाग किया। अंडर-14 बालिका वर्ग में गोरक्ष प्रांत नगरीय ने गोरक्ष प्रांत ग्रामीण को पराजित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंडर-17 बालिका वर्ग में काशी प्रांत नगरीय ने अवध प्रांत नगरीय को हराकर पहला स्थान हासिल किया, जबकि गोरक्ष प्रांत तीसरे स्थान पर रहा।
अंडर-19 बालक वर्ग में गोरक्ष प्रांत नगरीय ने काशी प्रांत नगरीय को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अवध प्रांत नगरीय को तीसरा स्थान मिला। अंडर-11 बालिका वर्ग में गोरक्ष प्रांत नगरीय की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में कुल 331 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। ा
विज्ञापन
विज्ञापन
कबड्डी के अंडर-11 बालक वर्ग में काशी प्रांत नगरीय की टीम ने गोरक्ष प्रांत नगरीय को हराकर पहला स्थान हासिल किया। गोरक्ष प्रांत नगरीय दूसरे और अवध प्रांत नगरीय तीसरे स्थान पर रहा। इस वर्ग में छह टीमों ने प्रतिभाग किया। अंडर-14 बालिका वर्ग में गोरक्ष प्रांत नगरीय ने गोरक्ष प्रांत ग्रामीण को पराजित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंडर-17 बालिका वर्ग में काशी प्रांत नगरीय ने अवध प्रांत नगरीय को हराकर पहला स्थान हासिल किया, जबकि गोरक्ष प्रांत तीसरे स्थान पर रहा।
विज्ञापन
अंडर-19 बालक वर्ग में गोरक्ष प्रांत नगरीय ने काशी प्रांत नगरीय को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अवध प्रांत नगरीय को तीसरा स्थान मिला। अंडर-11 बालिका वर्ग में गोरक्ष प्रांत नगरीय की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में कुल 331 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। ा
विज्ञापन