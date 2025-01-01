Basti News: चार ट्रेनें तीन से चार घंटे लेट, यात्रियों की बिगड़ी रफ्तार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:25 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:25 AM IST
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पुरानी बस्ती। पूर्वोत्तर रेलवे के बस्ती स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की लेटलतीफी ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। बृहस्पतिवार को चार प्रमुख ट्रेनें तीन से चार घंटे तक देरी से पहुंचीं। इससे यात्रियों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ा। कई यात्रियों की आगे की यात्रा भी प्रभावित हुई।
कटिहार से असम जाने वाली 05733 अमृत स्पेशल करीब चार घंटे देरी से पहुंची। वहीं, गुवाहाटी से जम्मू जाने वाली 15653 अमरनाथ एक्सप्रेस तीन घंटे लेट रही। दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन और बरौनी-नई दिल्ली क्लोन ट्रेनें भी करीब तीन-तीन घंटे की देरी से पहुंचीं।
ट्रेनों के निर्धारित समय से काफी देर बाद पहुंचने के कारण स्टेशन पर यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों की चिंता और बढ़ गई। उन्नाव जा रहे महादेव गोरखनाथ और अभिषेक विश्वकर्मा ने बताया कि ट्रेन के लेट होने से आगे की यात्रा का पूरा कार्यक्रम बिगड़ जाता है। समय से गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी होती है।
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दूसरे डिवीजन में मेंटेनेंस से प्रभावित हो रहा संचालन
पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि दूसरे डिवीजन में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। वहां से ट्रेनें देरी से मिलने के कारण आगे उनका संचालन प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा गोरखपुर-गोंडा रेलखंड पर ब्लॉकिंग का काम भी चल रहा है। इससे ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि कार्य जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ट्रेनों का संचालन सुचारु हो सके और यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा मिल सके।
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कटिहार से असम जाने वाली 05733 अमृत स्पेशल करीब चार घंटे देरी से पहुंची। वहीं, गुवाहाटी से जम्मू जाने वाली 15653 अमरनाथ एक्सप्रेस तीन घंटे लेट रही। दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन और बरौनी-नई दिल्ली क्लोन ट्रेनें भी करीब तीन-तीन घंटे की देरी से पहुंचीं।
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ट्रेनों के निर्धारित समय से काफी देर बाद पहुंचने के कारण स्टेशन पर यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों की चिंता और बढ़ गई। उन्नाव जा रहे महादेव गोरखनाथ और अभिषेक विश्वकर्मा ने बताया कि ट्रेन के लेट होने से आगे की यात्रा का पूरा कार्यक्रम बिगड़ जाता है। समय से गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी होती है।
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दूसरे डिवीजन में मेंटेनेंस से प्रभावित हो रहा संचालन
पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि दूसरे डिवीजन में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। वहां से ट्रेनें देरी से मिलने के कारण आगे उनका संचालन प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा गोरखपुर-गोंडा रेलखंड पर ब्लॉकिंग का काम भी चल रहा है। इससे ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि कार्य जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ट्रेनों का संचालन सुचारु हो सके और यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा मिल सके।