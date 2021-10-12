Basti News: जमीन बेचने के नाम पर 2.10 लाख हड़पे

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बस्ती। लालगंज पुलिस ने जमीन बेचने के नाम पर लिए गए रुपये वापस न करने पर प्राथमिकी दर्ज की है। थाना क्षेत्र के कबरा गांव निवासी विसुनदेव ने बताया कि विपक्षी अपनी जमीन बेचने के नाम पर उनसे 15 लाख रुपये लिए थे। बाद में जमीन की रजिस्ट्री नहीं की। रुपये वापस मांगने पर 12.90 लाख रुपये ही लौटाए। शेष 2.10 लाख रुपये का चेक दिए। खाते में रकम न होने से उसका भुगतान नहीं हुआ। पुलिस ने अजय उपाध्याय और राजाराम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद