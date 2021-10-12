Basti News: सात्विक आहार और ईश्वर भक्ति से मन की एकाग्रता संभव

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प्रधानाध्यापक अनिल कुमार पांडेय के साथ विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं और छात्र-छात्राओं ने मंत्रोच्चार के बीच वैदिक यज्ञ में आहुतियां दीं। विदुषी रुक्मिणी जोशी ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझना जरूरी है। माता-पिता और गुरु बच्चों को प्रकृति के माध्यम से ईश्वर का बोध कराएं, ताकि वे गलत कार्यों से दूर रह सकें। पक्षियों का कलरव, बाग-बगीचे, फूल-फल, सूर्य, चंद्रमा और रात्रि के तारों का दर्शन मन को शांत और एकाग्र करने में सहायक होता है। सात्विक आहार भी मन को शुद्ध और एकाग्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुरेश जोशी ने स्वच्छता का महत्व बताते हुए कहा कि स्वच्छता ही देव है और गंदगी दानव। कार्यक्रम का संचालन प्रधान ओम प्रकाश आर्य ने किया।इस दौरान सत्यप्रकाश चतुर्वेदी, कृष्ण कुमार, मनीष कुमार, प्रभाकर चौधरी, अमरेंद्र कुमार, ओंकार प्रजापति, ज्योत्सना श्रीवास्तव, रुहानिका पटेल, गीता राज, पुष्पा चौधरी, काजल चतुर्वेदी, वसुंधरा श्रीवास्तव, उमा दुबे, ओंकार आर्य, रजनी आर्य, रजनी मिश्र और रत्नेश मिश्र मौजूद रहे।