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Basti News: कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ने हरीश द्विवेदी की माता को दी श्रद्धांजलि

Thu, 15 Oct 2026 02:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:17 AM IST
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Former Wrestling Federation President paid tribute to Harish Dwivedi's mother.
हरीश द्विवेदी के माता के निधन पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह स्रोत पार्टी
नगर बाजार। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी की माता यशोदा देवी के निधन पर शोक संवेदना का सिलसिला जारी है। बुधवार को भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बस्ती पहुंचे।
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बृजभूषण शरण सिंह हरीश द्विवेदी के आवास ग्राम तेलियाजोत पहुंचे। यहां उन्होंने दिवंगत यशोदा देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, उनके भाई और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने इस दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना दी। कहा कि माता का जाना जीवन की सबसे बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई असंभव है। संवाद
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