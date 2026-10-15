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Basti News: बाग में फंदे से लटका मिला युवक का शव

Thu, 15 Oct 2026 02:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:51 AM IST
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Body of young man found hanging in orchard
वाल्टरगंज। सोनहा थाना क्षेत्र के गायसात गांव के बाग में युवक का शव फंदे से लटका मिलने से हलचल मच गई। मौके पर आई पुलिस ने शव उतरवाया। शव की पहचान क्षेत्र के पड़रिया दत्तू निवासी आलोक के. मिश्रा (34) के रूप में हुई।
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घरवालों ने बताया कि आलोक गुजरात में रहकर कार्य करते थे। वहां से मंगलवार को देर शाम घर आए थे। आलोक के भाई राज किशोर मिश्रा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आलोक लंबे समय से अवसाद से ग्रसित थे और करीब 20 वर्षों से उनका इलाज चल रहा था। मंगलवार की रात लगभग 12 बजे वह घर आए थे और बुधवार की सुबह करीब आठ बजे वह बिना किसी को बताए घर से निकल गए।
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गांव स्थित एक बाग में बच्चों ने उनका शव लटका देखा तो ग्रामीणों को जानकारी दी। प्रभारी थानाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद चौधरी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद मौत के सही कारणों की जानकारी हो सकेगी। संवाद
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