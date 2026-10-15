फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   The atmosphere at the Devi pandal became filled with devotion through *bhajan-kirtan*.

Basti News: देवी पंडाल में भजन-कीर्तन से भक्तिमय हुआ माहौल

Thu, 15 Oct 2026 02:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
The atmosphere at the Devi pandal became filled with devotion through *bhajan-kirtan*.
मानिकचंद। सल्टौआ क्षेत्र के सिसवारी पड़ाव गांव में सजे दुर्गा पूजा पंडाल में भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। श्रीराम सेवा सत्संग समिति मुस्तफाबाद के कलाकारों ने देवी गीतों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भक्तिरस से सराबोर कर दिया। भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे और मां दुर्गा के जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठा।
विज्ञापन

नवयुवक श्री दुर्गा कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भजन गायक शिवकुमार प्रजापति ने ‘मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी’ और ‘प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी’ जैसे भजनों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। विजय कुमार यादव उर्फ नवरंग वाले बाबा ने ‘चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है’ और ‘मां शेरावालिए, तेरा शेर आ गया’ जैसे भक्ति गीत प्रस्तुत कर समां बांध दिया। वहीं, तुलसीराम ने ‘अंबे तू है जगदंबे काली’ सहित अन्य देवी गीतों के माध्यम से मां दुर्गा की महिमा का गुणगान किया।
विज्ञापन

भजन-कीर्तन के दौरान श्रद्धालु तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाते रहे और माता रानी के जयकारे लगाते रहे। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के दरबार में माथा टेककर परिवार की सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में राजपाल मद्धेशिया, मनोज कुमार सोनी, गोविंद सोनी, रवि सोनी, कृष्ण कुमार शर्मा, संतलाल गौतम, नीलम यादव, पूजा पांडेय और खुशी पांडेय सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed