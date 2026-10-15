Basti News: विकास कार्यों की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

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मानिकचंद। सांऊघाट ब्लॉक सभागार में बुधवार को बीडीओ मनोज कुमार श्रीवास्तव ने ग्राम पंचायतों में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के सत्यापन, आवास पंजीकरण, फैमिली आईडी तथा अन्य विकास कार्यों की धीमी प्रगति के लिए ग्राम सचिवों पर नाराजगी जताई। एक सप्ताह में लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। एडीओ पंचायत सुभाषचंद, सूरज वर्मा, रीता चौधरी, श्वेता त्रिपाठी, संजू चौधरी आदि मौजूद रहे। संवाद