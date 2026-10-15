फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   11,647 pensioners will have to submit a life certificate.

Basti News: 11,647 पेंशनरों को जमा करना होगा जीवित प्रमाण पत्र

Thu, 15 Oct 2026 02:44 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
11,647 pensioners will have to submit a life certificate.
बस्ती। कोषागार से पेंशन पाने वाले सभी पेंशनरों को नवंबर में जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं है। वर्ष 2026 में कुल 16,247 पेंशनरों के सापेक्ष केवल 11,647 पेंशनरों को ही प्रमाण पत्र जमा करना है। मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने बताया कि नवंबर में जिन पेंशनरों की देयता बन रही है, वे ही कोषागार आएं। इससे पहचान कर प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी की जा सकेगी।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि अन्य पेंशनर अपने पूर्व निर्धारित माह के अनुसार वर्ष के दूसरे महीनों में भी जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। प्रमाण पत्र जमा करने का महीना जानने के लिए पेंशनर https://koshvani.up.nic.in पर जाकर पेंशनर्स कॉर्नर में पेंशन पेमेंट डिटेल पर क्लिक करें। इसके बाद कोषागार का चयन कर बैंक खाता नंबर और कैप्चा भरने पर जानकारी मिल जाएगी।
विज्ञापन

इनसेट
मोबाइल से घर बैठे जमा करें प्रमाण पत्र
पेंशनर स्मार्टफोन के जरिये भी जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से पहले Aadhaar Face RD और फिर Jeevan Pramaan एप इंस्टॉल करना होगा। एप पर निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर प्रमाण पत्र भेजा जा सकता है। इससे पेंशनरों को बार-बार कोषागार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे घर बैठे इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed