बस्ती: पूर्व सांसद अरविंद चौधरी भाजपा में शामिल, पूर्वांचल में कुर्मी वोटों पर पार्टी की नजर

2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कई ऐसी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था जिन पर कुर्मी वोटरों की बहुलता है। माना जाता है कि यूपी में यादवों के बाद कुर्मी समाज की ओबीसी में सबसे बड़ी आबादी है। प्रदेश की 50 से 60 सीटों पर कुर्मी वोटरों का अच्छा-खासा प्रभाव माना जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, महराजगंज, संतकबीर नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, बस्ती, सिद्धार्थनगर समेत कई विधानसभा क्षेत्र इनमें शामिल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की पूर्वी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर हुई जीत को कुर्मी वोटरों के उसके पाले में जाने का परिणाम भी बताया जाता है। ऐसे में भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सपा सांसद के घर में यह सेंधमारी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।