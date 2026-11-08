Basti News: एटीएम में लगी आग, हादसा बचा

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बताया गया कि रात में एटीएम बंद थी। इसी दौरान अंदर बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से धुआं उठने लगा। आसपास से गुजर रहे लोगों ने धुआं देखा तो शोर मचाकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची नगर पुलिस ने बिजली विभाग को सूचित कर एटीएम की बिजली कटवाई। इससे आग पर काबू पा लिया गया।बैंक प्रबंधक विकास वर्मा ने बताया कि बैंक 10 नवंबर को खुलेगा। इसके बाद एटीएम खोलकर मशीन और अन्य उपकरणों को हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। शुरुआती जानकारी के अनुसार वायरिंग प्रभावित हुई है। वास्तविक क्षति जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।थाना प्रभारी राम प्रसाद यादव ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से एटीएम के तारों में धुआं उठने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्काल बिजली आपूर्ति बंद कराकर स्थिति नियंत्रित की। घटना में भारी नुकसान की सूचना नहीं है।