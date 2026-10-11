Basti News: पंडालों में अग्नि और बिजली सुरक्षा के निर्देश

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डीएम और एसपी ने शास्त्री चौक, कंपनी बाग, गांधी नगर, पुरानी बस्ती, दक्षिण दरवाजा, नई बाजार और बस स्टेशन चौराहे सहित प्रमुख क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अग्नि सुरक्षा के मद्देनजर पंडालों में अग्निशमन उपकरण उपलब्ध रखने और ज्वलनशील सामग्री के इस्तेमाल में सावधानी बरतने को कहा गया। विद्युत सुरक्षा के लिए सुरक्षित वायरिंग कराने, खुले और ढीले तारों का इस्तेमाल न करने तथा मानकों के अनुरूप बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।निरीक्षण के दौरान सीडीओ सार्थक अग्रवाल, एडीएम ज्ञान चंद्र गुप्ता, सीआरओ कीर्ति प्रकाश भारती, एएसपी श्यामकांत, एसडीएम प्रमोद कुमार व राजेश यादव, सीओ कुलदीप यादव, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता मौजूद रहे।