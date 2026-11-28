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यातायात प्रभारी कुलदीप त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई शुरू की तो फल, फास्टफूड और खोंचे के ठेले लगाने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सर्विस लेन पर खड़े टैक्सी वाहनों को हटाने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई तो चालक अपने वाहन लेकर इधर-उधर जाने लगे। करीब आधे घंटे तक चले अभियान के बाद चौराहे से अतिक्रमण हटवा दिया गया।यातायात प्रभारी ने बताया कि बड़ेवन चौराहा शहर का प्रवेश द्वार है। यहां वाहनों का दबाव अधिक रहता है। सड़क किनारे अस्थायी दुकानें और टैक्सी वाहनों के जमावड़े से अक्सर जाम की स्थिति बनती है। इससे आवागमन के साथ सड़क सुरक्षा भी प्रभावित होती है। उन्होंने चेतावनी दी कि चौराहे के आसपास दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।