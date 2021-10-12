Basti News: पटरियों पर अतिक्रमण, राहगीरों को परेशानी

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क्षेत्र के बस्ती-महुली मार्ग के देईसाड़, महादेवा, बनकटी, महसों, बानपुर मार्ग के चौराहों पर अतिक्रमण है। वही बानपुर, मुंडेरवा, महसों, लालगंज आदि चौराहों पर अतिक्रमण है। सड़कों के किनारे पटरियों पर झाड़-झंखाड़ उगे हैं। कहीं-कहीं तो पटरी के साथ सड़क का हिस्सा भी अतिक्रमण की चपेट में है। विज्ञापन

क्षेत्र के मुरलीधर शुक्ला, कमलेश चौधरी, सदानंद मिश्रा, बबलू दुबे, रमेश अग्रहरी आदि ने बताया कि दो वाहनों को आमने-सामने क्रॉस करना हो तो पटरी नहीं मिलेगी। उप जिलाधिकारी सदर हिमांशू कुमार ने बताया कि जल्द ही अभियान चलाकर अतिक्रमण हट जाएगा। संवाद क्षेत्र के बस्ती-महुली मार्ग के देईसाड़, महादेवा, बनकटी, महसों, बानपुर मार्ग के चौराहों पर अतिक्रमण है। वही बानपुर, मुंडेरवा, महसों, लालगंज आदि चौराहों पर अतिक्रमण है। सड़कों के किनारे पटरियों पर झाड़-झंखाड़ उगे हैं। कहीं-कहीं तो पटरी के साथ सड़क का हिस्सा भी अतिक्रमण की चपेट में है।क्षेत्र के मुरलीधर शुक्ला, कमलेश चौधरी, सदानंद मिश्रा, बबलू दुबे, रमेश अग्रहरी आदि ने बताया कि दो वाहनों को आमने-सामने क्रॉस करना हो तो पटरी नहीं मिलेगी। उप जिलाधिकारी सदर हिमांशू कुमार ने बताया कि जल्द ही अभियान चलाकर अतिक्रमण हट जाएगा। संवाद

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बनकटी। सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जिम्मेदारों के कान में जूं नहीं रेंग रही है। अधिकांश सड़क की पटरियां सिकुड़ती जा रही हैं। इससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। आए दिन लगने वाले जाम में राहगीर परेशान होते हैं।