Basti News: छावनी गोलीकांड में पत्नी-सौतेला बेटा हिरासत में, बरामद नहीं हुआ असलहा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:58 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:58 AM IST
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हर्रैया। छावनी थाना क्षेत्र के बबुरहवा गांव में गोली लगने से व्यापारी रामबहाल की मौत के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी इंद्रावती और उसके पहले पति के बेटे सर्वेश को हिरासत में लिया है। दोनों से अलग-अलग पूछताछ की जा रही है। पुलिस हत्या और आत्महत्या, दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। घटना में प्रयुक्त असलहा अब तक बरामद नहीं होने से जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है।
बृहस्पतिवार शाम घर के कमरे में गोली लगने से रामबहाल की मौत हुई थी। घटना के बाद पत्नी इंद्रावती ने पुलिस और आसपास के लोगों को बताया था कि रामबहाल ने खुद को गोली मारी है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम में गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद मृतक के भाई मनबहाल ने इंद्रावती, सर्वेश और दो अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी।
तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने इंद्रावती और सर्वेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। दोनों से अलग-अलग पूछताछ में सामने आए बयानों का पुलिस मिलान कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के समय घर में कौन-कौन मौजूद था और गोली कैसे चली। पूछताछ के दौरान दोनों के बयानों में अंतर की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस इसे अभी किसी आरोप की पुष्टि नहीं मान रही है और बयानों का घटनास्थल से मिले साक्ष्यों से मिलान किया जा रहा है।
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बृहस्पतिवार शाम घर के कमरे में गोली लगने से रामबहाल की मौत हुई थी। घटना के बाद पत्नी इंद्रावती ने पुलिस और आसपास के लोगों को बताया था कि रामबहाल ने खुद को गोली मारी है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम में गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद मृतक के भाई मनबहाल ने इंद्रावती, सर्वेश और दो अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी।
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तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने इंद्रावती और सर्वेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। दोनों से अलग-अलग पूछताछ में सामने आए बयानों का पुलिस मिलान कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के समय घर में कौन-कौन मौजूद था और गोली कैसे चली। पूछताछ के दौरान दोनों के बयानों में अंतर की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस इसे अभी किसी आरोप की पुष्टि नहीं मान रही है और बयानों का घटनास्थल से मिले साक्ष्यों से मिलान किया जा रहा है।
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