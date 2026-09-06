Basti News: छावनी गोलीकांड में पत्नी-सौतेला बेटा हिरासत में, बरामद नहीं हुआ असलहा

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बृहस्पतिवार शाम घर के कमरे में गोली लगने से रामबहाल की मौत हुई थी। घटना के बाद पत्नी इंद्रावती ने पुलिस और आसपास के लोगों को बताया था कि रामबहाल ने खुद को गोली मारी है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम में गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद मृतक के भाई मनबहाल ने इंद्रावती, सर्वेश और दो अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी।तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने इंद्रावती और सर्वेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। दोनों से अलग-अलग पूछताछ में सामने आए बयानों का पुलिस मिलान कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के समय घर में कौन-कौन मौजूद था और गोली कैसे चली। पूछताछ के दौरान दोनों के बयानों में अंतर की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस इसे अभी किसी आरोप की पुष्टि नहीं मान रही है और बयानों का घटनास्थल से मिले साक्ष्यों से मिलान किया जा रहा है।