Basti News: ट्रेलर की चपेट में आने से स्कूटी सवार वृद्ध की मौत

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जानकारी के अनुसार कमोखर गांव निवासी रामप्रयाग (70) महादेवा चौराहे पर किराना की दुकान चलाते थे। बुधवार दोपहर वह किसी काम से स्कूटी से लालगंज गए थे। वहां से महादेवा स्थित अपनी दुकान लौटते समय सोहिला गांव के पास महादेवा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी स्कूटी को चपेट में ले लिया। हादसे में रामप्रयाग की मौके पर ही मौत हो गई।सूचना पर लालगंज थानाध्यक्ष दिनेशचंद्र चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रामप्रयाग के दो बेटे और तीन बेटियां हैं। सभी की शादी हो चुकी है। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बुजुर्ग ने हेलमेट नहीं लगाया था।टोल बचाने के लिए गांव के रास्ते से गुजर रहे भारी वाहनहादसे के बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हाईवे का टोल बचाने के लिए गिट्टी और मौरंग लदे ट्रेलर रोजाना मुंडेरवा-कुदरहा-महादेवा-लालगंज मार्ग से गुजरते हैं। भारी वाहनों की तेज रफ्तार से इस मार्ग पर दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।