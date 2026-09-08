Basti News: मारपीट में घायल हुए बुजुर्ग की अस्पताल में इलाज के दाैरान मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:22 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:22 AM IST
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पुरानी बस्ती। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के संजय कॉलोनी में आपसी कहासुनी के बाद मारपीट में घायल 70 वर्षीय बुजुर्ग की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के बेटे ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
कॉलोनी निवासी विनोद कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 6 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे उनके पिता मोहनलाल की कहासुनी के बाद पिटाई की गई। इस दौरान उन्हें गंभीर चोटें आईं और वे बेहोश हो गए। उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मौके पर आई पुलिस ने बयान दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के बेटे ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। संवादⱀ
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कॉलोनी निवासी विनोद कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 6 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे उनके पिता मोहनलाल की कहासुनी के बाद पिटाई की गई। इस दौरान उन्हें गंभीर चोटें आईं और वे बेहोश हो गए। उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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मौके पर आई पुलिस ने बयान दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के बेटे ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। संवादⱀ