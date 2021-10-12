Basti News: शनैश्वर मंदिर से दानपात्र चोरी, चार बाल अपचारी पकड़े

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मंदिर के संस्थापक एवं हर्रैया विधायक के प्रतिनिधि पं. सरोज मिश्र ने घटना की तहरीर कोतवाली पुलिस को दी थी। इसके बाद पुलिस ने मंदिर और आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में चार युवक दानपात्र ले जाते दिखाई दिए। पुलिस ने उनकी पहचान कर चारों को पकड़ लिया। पूछताछ में सभी के बाल अपचारी होने की जानकारी सामने आई।पुलिस के अनुसार, बाल अपचारियों के पास से चोरी का दानपात्र और 1200 रुपये बरामद किए गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि दानपात्र से मिले करीब दो हजार रुपये में से अधिकांश खर्च कर दिए थे।पुलिस बूथ के पास चोरी से उठे सवालरौता पुलिस बूथ के ठीक बगल मंदिर में चोरी की घटना चर्चा में है। स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पुलिस बूथ के पास स्थित मंदिर सुरक्षित नहीं है तो शहर के दूर-दराज के मोहल्लों और कॉलोनियों की सुरक्षा को लेकर चिंता स्वाभाविक है। शहर कोतवाल बृजानंद सिंह ने बताया कि मंदिर में चोरी की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया गया। पकड़े गए बाल अपचारियों को बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया है।