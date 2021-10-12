Basti News: एएनए-एपीएआरएसएच से मिलेगी दिव्यांगों को पेंशन, 15,368 होंगे लाभान्वित

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जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी तनुज त्रिपाठी ने बताया कि जिले में 15,368 दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं। इनमें 11,841 लाभार्थी 80 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले हैं। इन लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की अप्रैल, मई और जून की पहली त्रैमासिक किस्त के रूप में तीन हजार रुपये जुलाई में मिल चुके हैं।वहीं, 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले करीब 3,527 लाभार्थियों को अप्रैल, मई और जून की पेंशन जुलाई में नहीं मिल सकी। नई एएनए-एपीएआरएसएच भुगतान प्रणाली लागू किए जाने के कारण भुगतान व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा था। इसके लिए संबंधित पोर्टल और भुगतान प्रणाली में तकनीकी व प्रक्रियागत सुधार किए गए हैं।उन्होंने बताया कि इन लाभार्थियों में से करीब 1,200 की लंबित पेंशन सितंबर के अंत या अक्तूबर की शुरुआत में मिलने की संभावना है। पात्र लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के अप्रैल से सितंबर तक छह माह की कुल छह हजार रुपये पेंशन एक साथ मिलने की उम्मीद है।ये है स्थिति80 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले 11,841 लाभार्थीकुल दिव्यांग पेंशन लाभार्थी : 15,36880 प्रतिशत से कम दिव्यांगता : 11,84180 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता : 3,527लंबित पेंशन मिलने की संभावित अवधि : सितंबर के अंत या अक्तूबर की शुरुआतछह माह की पेंशन : 6,000 रुपये