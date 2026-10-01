Basti News: गांवों में पढ़ाई का केंद्र बनीं डिजिटल लाइब्रेरी, 14 होंगी सम्मानित

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शासन की पहल के तहत ग्राम पंचायतों के पंचायत घरों में स्थापित डिजिटल लाइब्रेरी में वाईफाई, कंप्यूटर, टेबल-कुर्सी, पुस्तकें और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। विभाग के अनुसार, 50 से अधिक लाइब्रेरी वर्तमान में संचालित हैं, जबकि कुछ स्थानों पर संसाधन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है।इन लाइब्रेरी में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और पुलिस भर्ती समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें उपलब्ध हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। कई गांवों में युवतियां भी इन लाइब्रेरी में पहुंचकर पढ़ाई कर रही हैं। इससे ग्रामीण युवाओं को गांव में ही पढ़ाई का माहौल मिलने के साथ शहर जाने और निजी कोचिंग पर होने वाले खर्च व समय की बचत की उम्मीद है।दो लाइब्रेरी को मिलेंगे एक-एक लाखप्रशासन की ओर से चयनित 14 लाइब्रेरी में बेहतर प्रदर्शन करने वाली दो लाइब्रेरी को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन्हें क्रिटिकल गैप्स योजना के तहत एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे। इस राशि से लाइब्रेरी में जरूरत के अनुसार अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे। एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए पंचायतीराज विभाग की ओर से ग्राम पंचायत को करीब चार लाख रुपये दिए गए थे।कोटएडीओ पंचायत से संचालित डिजिटल लाइब्रेरी की रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक ब्लॉक से एक-एक लाइब्रेरी का चयन किया जाएगा। कुल 14 लाइब्रेरी के प्रशासक और सचिव को गांधी जयंती पर सम्मानित किया जाएगा।-घनश्याम सागर, डीपीआरओ, बस्ती