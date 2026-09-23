Basti News: इलाज के दौरान प्रसूता की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:48 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:48 AM IST
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वाल्टरगंज। थाना क्षेत्र के देईपार गांव निवासी प्रसूता मालती चौधरी (26) पत्नी पंकज चौधरी की मंगलवार दोपहर बाद गोरखपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई।
मृतका के पति पंकज चौधरी ने बताया कि 18 सितंबर की दोपहर बाद पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर कैली मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। शाम को ऑपरेशन से बच्ची का जन्म हुआ। इसके बाद रक्तस्राव से मालती की हालत बिगड़ने लगी।
चिकित्सकों ने 19 सितंबर को उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया। परिजन के अनुसार वह प्रसूता को निजी अस्पताल ले गए, वहां इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई। शव घर पहुंचने पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। देर शाम महादेव घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। संवाद
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मृतका के पति पंकज चौधरी ने बताया कि 18 सितंबर की दोपहर बाद पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर कैली मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। शाम को ऑपरेशन से बच्ची का जन्म हुआ। इसके बाद रक्तस्राव से मालती की हालत बिगड़ने लगी।
चिकित्सकों ने 19 सितंबर को उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया। परिजन के अनुसार वह प्रसूता को निजी अस्पताल ले गए, वहां इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई। शव घर पहुंचने पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। देर शाम महादेव घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। संवाद
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