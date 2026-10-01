Basti News: बिना कोच के क्रिकेट खिलाड़ी, कैसे निखरेगी प्रतिभा

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23 से 29 अक्तूबर तक आजमगढ़ में पं. दीनदयाल उपाध्याय के जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। इसमें जिले की टीम भी हिस्सा लेगी। प्रतियोगिता के लिए चयन-ट्रायल की तैयारी चल रही है। खिलाड़ी मैदान पर अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन नियमित कोच न होने से उन्हें बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण की बारीकियां सीखने के लिए निजी अकादमियों या अपने स्तर पर प्रशिक्षण का सहारा लेना पड़ रहा है।जिले के अलग-अलग मैदानों पर बड़ी संख्या में युवा क्रिकेट का अभ्यास कर रहे हैं। सौरभ, आनजनेय, मुफीस समेत अन्य खिलाड़ियों का कहना है कि नियमित कोच मिलने से खेल की तकनीक में सुधार किया जा सकता है। सीमित संसाधनों के बावजूद खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हैं।खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का कहना है कि जिले में क्रिकेट कोच की तैनाती होने से स्थानीय प्रतिभाओं को नियमित प्रशिक्षण मिल सकेगा। इससे उन्हें मंडल, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगा।कोटक्रिकेट टीम आजमगढ़ जाएगी और चयन-ट्रायल की तैयारी चल रही है। कोच की तैनाती के लिए निदेशालय को कई बार पत्राचार किया गया है, लेकिन अभी तक कोच नहीं मिला है। अकादमी में प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ी भी चयन-ट्रायल में हिस्सा ले सकेंगे।-दिलीप कुमार, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, बस्ती।