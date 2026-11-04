Basti News: समितियों पर ताला...खाद-बीज के लिए भटक रहे किसान

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कलवारी संवाद के अनुसार, बस्ती-टांडा मार्ग पर स्थित बहादुरपुर विकास खंड के बीपैक्स लिमिटेड कलवारी में हड़ताल खत्म होने के बाद भी ताला लटक रहा है। जबकि किसानों को इस समय खाद और बीज की जरूरत है।सचिव विचित्र मणि वर्मा ने बताया कि वह समिति से 12 बजे खाद लेने के लिए बस्ती चले गए। खाद आने की उम्मीद है, लेकिन बीज का अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। मुंडेरवा संवाद के अनुसार मंगलवार को क्षेत्र की सहकारी समितियों पर न तो धान की खरीद हुई और न ही खाद-बीज का वितरण हो सका।समितियों पर खरीद की कोई व्यवस्था ही नहीं देखी जा रही है। सहकारी समिति मनिकौरा के सचिव राम प्रकाश यादव ने बताया कि जिला मुख्यालय पर बैठक में वह हिस्सा लेने गए थे। अधिकारियों ने एक सप्ताह में व्यवस्था ठीक करके धान खरीद करने का निर्देश दिया है। बनकटी ब्लॉक के ग्राम वैदा कला निवासी किसान रामचंद्र दूबे ने बताया कि उनका खेत मां के नाम है।इस वर्ष मां का निधन हो गया जब वह सहज जनसेवा केंद्र पर अपनी आईडी बनवाने गए तो पता चला कि उनके नाम से कम रकबा की जमीन पर पहले से आईडी बनी हुई है। शेष तीस बीघा जमीन आईडी में नहीं जुड़ पाई है। ऐसे में धान बेचने में कठिनाई आ रही है। तहसील का चक्कर लगाने पर अधिकारी साइट नहीं खुलने का उत्तर देकर लौटा दे रहे हैं। वहीं ई-पास मशीन, बोरा आदि की व्यवस्था न होने से क्रय केंद्रों पर धान की तौल नहीं हो पा रही है।बनकटी संवाद के अनुसार, क्षेत्र के पकड़ी चंदा, सजनाखोर, महथा सजहरा, खोरिया बसौढ़ी, मनिकौरा, बोकनार, बाघापार चेनुआ, एकमा सहित 12 साधन सहकारी समितियों पर ताला लटका रहा। अधिकांश समितियों के सचिव बैठक में होने की बात कहकर फुर्सत ले लिए। किसानों का कहना है कि अधिकतर समितियों पर बोरा, ई-पॉस मशीन नहीं होने से धान की खरीदारी ठप है। यूरिया और डीएपी भी नहीं आई है। किसान रविचंद पांडेय, राम किशुन चौधरी, बब्बू पाल आदि ने बताया कि कुछ दिन पहले सचिवों की हड़ताल थी। यूरिया, डीएपी मिली नहीं। अब धान की तौल भी नहीं हो पा रही है।