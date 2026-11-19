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बस्ती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के आगमन को लेकर उत्साहित कार्यकर्ताओं ने यातायात नियमों की भी परवाह नहीं की। शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में काले रंग के लग्जरी वाहनों का काफिला हूटर बजाते हुए निकाला गया। कुछ देर बाद इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी इस तरह के वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। शहर कोतवाल बृजानंद सिंह ने कहा कि हूटर बजाते हुए वाहनों के काफिले का वीडियो संज्ञान में आया है। छानबीन की जा रही है। तस्दीक होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।