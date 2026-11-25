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पुलिस के अनुसार, पूरेतेजी गांव में हृदयराम यादव के घर बहूभोज कार्यक्रम में आर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। गोंडा जिले के दो युवक मंच पर चढ़कर नर्तकियों के साथ डांस करने लगे। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। मारपीट में सुनगहा गांव निवासी राजकिशोर और नंदकिशोर घायल हो गए। विवाद बढ़ने पर ग्रामीणों ने गोंडा जिले के युवकों की थार गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली। थानाध्यक्ष राणा डीपी सिंह ने बताया कि मामले में गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के दुर्गागंज निवासी दिनेश यादव और अमित यादव तथा पूरेतेजी निवासी पप्पू यादव और अनिल यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद

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छावनी। थाना क्षेत्र के पूरेतेजी गांव में बहूभोज कार्यक्रम के दौरान आर्केस्ट्रा में नर्तकियों के साथ मंच पर डांस को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। दो लोग घायल हो गए, जबकि एक थार गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।