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Basti News: हक के लिए आज से काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे सीएचओ

Mon, 28 Sep 2026 01:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:00 AM IST
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CHOs will protest for their rights starting today by wearing black armbands.
बस्ती। लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज सीएचओ सोमवार से काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। जिलेभर के सीएचओ 28 और 29 सितंबर को आंदोलन में शामिल होंगे।
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संगठन की ओर से सीएमओ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सीएचओ कई वर्षों से प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा संबंधी और मूलभूत मांगें लंबित हैं। वर्ष 2024 में आंदोलन के दौरान शासन और विभागीय स्तर पर मांगों के समाधान को लेकर सहमति और आश्वासन दिए गए थे। इसके बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
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जिलाध्यक्ष प्रवेश पटेल ने बताया कि 28 और 29 सितंबर को सीएचओ आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर उपस्थित रहकर काली पट्टी बांधेंगे और ऑनलाइन कार्य बंद रखेंगे। इसके बाद 30 सितंबर को लखनऊ में एकत्र होकर आंदोलन के अगले चरण में शामिल होंगे।
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संगठन की प्रमुख मांगों में सीएचओ का पृथक कैडर बनाकर नियमितीकरण की स्पष्ट नीति लागू करना, एबी-एचडब्ल्यूसी गाइडलाइन के अनुसार मानदेय देना, पीबीआई को मासिक मानदेय में मर्ज करना, नियमित भर्ती में अनुभव के आधार पर वरीयता देना, रिक्त पदों पर स्थानांतरण की सुविधा और स्वास्थ्य बीमा व सामाजिक सुरक्षा देना शामिल है।

संगठन ने वर्ष 2024 में बनी सहमतियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान जिला महामंत्री निरंकुश शुक्ला, जिला प्रवक्ता आशुतोष चौधरी, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी और जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश चौधरी मौजूद रहे।
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