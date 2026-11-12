छठ पर्व : बाजार में बढ़ी चहल-पहल, पूजन सामग्री व फलों की खरीदारी शुरू
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:38 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:38 AM IST
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बस्ती। छठ महापर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। महिलाओं ने खरीदारी शुरू कर दी है। पूजन सामग्री, फल और कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ रही है। गांधीनगर, पुरानी बस्ती, पांडेय बाजार और मंगल बाजार समेत प्रमुख बाजारों में दुकानें सज गई हैं। पर्व को लेकर व्रती महिलाओं में उत्साह है तो कारोबारियों को भी बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।
छठ पूजा को लेकर घरों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। महिलाएं व्रत से जुड़ी सामग्री जुटाने में लगी हैं। बाजार में फल, पूजा के सामान और नए कपड़ों की खरीदारी हो रही है। दुकानदारों ने भी पर्व की मांग को देखते हुए सामान की उपलब्धता बढ़ाई है। पंडित देवस्य मिश्रा के अनुसार, छठ महापर्व पूर्वांचल के प्रमुख त्योहारों में शामिल है। इससे लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है।
जिले में अमहट घाट और निर्मली कुंड समेत विभिन्न स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन होता है। यहां बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करती हैं। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में नहाय-खाय से लेकर खरना और सूर्य को अर्घ्य देने तक अलग-अलग धार्मिक परंपराओं का पालन किया जाता है।
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चार दिनों तक चलेगा छठ महापर्व
- 13 नवंबर, नहाय-खाय: स्नान के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत होगी।
- 14 नवंबर, खरना : व्रती महिलाएं दिनभर उपवास रखने के बाद शाम को पूजा कर प्रसाद ग्रहण करेंगी।
- 15 नवंबर, संध्या अर्घ्य : अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा।
- 16 नवंबर, उषा अर्घ्य : उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं पारण कर व्रत पूरा करेंगी।
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छठ पूजा को लेकर घरों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। महिलाएं व्रत से जुड़ी सामग्री जुटाने में लगी हैं। बाजार में फल, पूजा के सामान और नए कपड़ों की खरीदारी हो रही है। दुकानदारों ने भी पर्व की मांग को देखते हुए सामान की उपलब्धता बढ़ाई है। पंडित देवस्य मिश्रा के अनुसार, छठ महापर्व पूर्वांचल के प्रमुख त्योहारों में शामिल है। इससे लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है।
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जिले में अमहट घाट और निर्मली कुंड समेत विभिन्न स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन होता है। यहां बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करती हैं। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में नहाय-खाय से लेकर खरना और सूर्य को अर्घ्य देने तक अलग-अलग धार्मिक परंपराओं का पालन किया जाता है।
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चार दिनों तक चलेगा छठ महापर्व
- 13 नवंबर, नहाय-खाय: स्नान के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत होगी।
- 14 नवंबर, खरना : व्रती महिलाएं दिनभर उपवास रखने के बाद शाम को पूजा कर प्रसाद ग्रहण करेंगी।
- 15 नवंबर, संध्या अर्घ्य : अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा।
- 16 नवंबर, उषा अर्घ्य : उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं पारण कर व्रत पूरा करेंगी।