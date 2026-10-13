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गोरखपुर: रास्ता बंद होने से चटोरी गली का कारोबार 60% तक घटा, बुधवार को दुकानें बंद रखकर व्यापारी जताएंगे विरोध

Tue, 13 Oct 2026 05:07 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Published by: अनुराग रंजन Updated Tue, 13 Oct 2026 05:07 PM IST
सार

व्यापारियों का कहना है कि जिलाधिकारी के रास्ता खोलने के निर्देश के बावजूद बैरियर नहीं हटाए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक दोनों ओर से बैरियर हटाकर पहले की तरह आवागमन बहाल नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।

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Chatori Gali Business Drops by Up to 60 percent as Traders Announce Wednesday Shutdown Over Blocked Access
दुकानें बंद रखकर व्यापारी जताएंगे विरोध - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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गोलघर स्थित प्रसिद्ध चटोरी गली में रास्ता बंद होने से व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। व्यापारियों का दावा है कि नगर निगम की ओर से करीब डेढ़ साल से गली के दोनों ओर बैरियर लगाए जाने से उनका कारोबार 50 से 60 प्रतिशत तक घट गया है। समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज व्यापारियों ने बुधवार को सभी दुकानें बंद रखकर विरोध दर्ज कराने का एलान किया है।
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समस्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष नितिन कुमार जायसवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने कहा कि सुंदरीकरण और फसाड निर्माण के नाम पर रास्ता बंद कर दिया गया है। इसे खुलवाने के लिए नगर आयुक्त, जिलाधिकारी, मेयर, पार्षद समेत संबंधित अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिया गया। मंगलवार को भी अधिकारियों से मुलाकात की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। व्यापारियों का कहना है कि जिलाधिकारी के रास्ता खोलने के निर्देश के बावजूद बैरियर नहीं हटाए गए हैं।
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व्यापारियों ने चेतावनी दी कि जब तक दोनों ओर से बैरियर हटाकर पहले की तरह आवागमन बहाल नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। बंदी के एलान के दौरान अनिल अग्रवाल, अमन यादव, दिग्विजय सिंह, नवीन सिंह, सुशील अग्रवाल, जिशान अहसन, पुनीत जिंदल, प्रदीप टेकरीवाल, राजकुमार गुप्ता, जमाल अहमद, दीपक जालान, इसरार अहमद, अनिल सिंह, अनूप सिंह, जफर, धनंजय पांडेय और रवि समेत अन्य व्यापारी मौजूद रहे।
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