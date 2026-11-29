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ब्लॉक प्रमुख अभिषेक कुमार ने मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्ज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। दौड़, खो-खो, ऊंची कूद, लंबी कूद, डिस्कस थ्रो और गोला फेंक प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बटेला की चांदनी और कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुर्सिया के मो. अजीम का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा।100 मीटर दौड़ में पूर्व माध्यमिक विद्यालय सबदेइया की सुनैना प्रथम और दुदराक्ष की राधा द्वितीय रहीं। 200 और 400 मीटर दौड़ में बटेला की चांदनी ने पहला और अल्का ने दूसरा स्थान हासिल किया। बालक वर्ग की 100 और 200 मीटर दौड़ में कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुर्सिया के मो. अजीम प्रथम रहे। पैड़ा खड़ा के अशोक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। खो-खो में पूर्व माध्यमिक विद्यालय मझौआमीर की टीम विजेता और कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुर्सिया की टीम उपविजेता रही।मो. अहफाज, मो. रिजवान, जुल्फिकार, साधना, शबाना और आशिकी ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। ब्लॉक प्रमुख अभिषेक कुमार और बीडीओ डॉ. समय प्रकाश पाठक ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। साथ ही बच्चों में अनुशासन और खेल भावना विकसित होती है।इस दौरान रेफरी कमर खलील अंसारी, पंकज मिश्रा, अशोक यादव, रामकुमार वर्मा, अखिलेश मिश्र, मो. रुकनुद्दीन, राघवेंद्र प्रताप सिंह, अनामिका सिंह, उमेश तिवारी, त्रियुगीनाथ चौधरी, अश्वनी दूबे, प्रभात शुक्ला, महेंद्र पटेल और ओमप्रकाश मौजूद रहे।