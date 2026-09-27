Basti News: जमीन के विवाद के दो मामलों में पांच पर केस
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:40 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:40 PM IST
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परशुरामपुर। थाना क्षेत्र के कैथी और वेरता गांव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट और गालीगलौज के दो मामले सामने आए हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
कैथी निवासी ध्रुव नारायण ने तहरीर में बताया कि गाटा संख्या 35 की भूमि को लेकर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। आरोप है कि विपक्षी भूमि पर लगा तार हटाने लगे। विरोध करने पर गालीगलौज करते हुए मारपीट की गई। पुलिस ने शिव कुमार और अजय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
वहीं, वेरता के प्रधान प्रतिनिधि सुनील चौरसिया ने आरोप लगाया कि गांव की बंजर भूमि पर कब्जा किया जा रहा था। मना करने पर गालीगलौज की गई। पुलिस ने सुखराम, निखिल और मयाराम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सुखराम का शांतिभंग की आशंका में चालान भी किया गया। संवाद
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कैथी निवासी ध्रुव नारायण ने तहरीर में बताया कि गाटा संख्या 35 की भूमि को लेकर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। आरोप है कि विपक्षी भूमि पर लगा तार हटाने लगे। विरोध करने पर गालीगलौज करते हुए मारपीट की गई। पुलिस ने शिव कुमार और अजय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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वहीं, वेरता के प्रधान प्रतिनिधि सुनील चौरसिया ने आरोप लगाया कि गांव की बंजर भूमि पर कब्जा किया जा रहा था। मना करने पर गालीगलौज की गई। पुलिस ने सुखराम, निखिल और मयाराम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सुखराम का शांतिभंग की आशंका में चालान भी किया गया। संवाद
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