Basti News: जमीन के विवाद के दो मामलों में पांच पर केस

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कैथी निवासी ध्रुव नारायण ने तहरीर में बताया कि गाटा संख्या 35 की भूमि को लेकर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। आरोप है कि विपक्षी भूमि पर लगा तार हटाने लगे। विरोध करने पर गालीगलौज करते हुए मारपीट की गई। पुलिस ने शिव कुमार और अजय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।वहीं, वेरता के प्रधान प्रतिनिधि सुनील चौरसिया ने आरोप लगाया कि गांव की बंजर भूमि पर कब्जा किया जा रहा था। मना करने पर गालीगलौज की गई। पुलिस ने सुखराम, निखिल और मयाराम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सुखराम का शांतिभंग की आशंका में चालान भी किया गया। संवाद