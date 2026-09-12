Basti News: 33 केवी लाइन पर गिरी डाल, आधे शहर की बिजली गुल

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बताया गया कि गिदही ट्रांसमिशन पावर हाउस से 33 केवी मुख्य लाइन 33/11 केवी उपकेंद्र अमहट तक आई है। शुक्रवार शाम करीब चार बजे भूअर जेल की बाउंड्री के पास पेड़ की मोटी डाल टूटकर 33 केवी लाइन पर गिर गई। इससे चारों फीडरों की आपूर्ति प्रभावित हो गई। लाइन से जुड़े अधिकांश मोहल्लों में बिजली गुल हो गई।सूचना मिलते ही बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फॉल्ट तलाशने में जुट गई। करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद डाल हटाकर लाइन को दुरुस्त किया गया और आपूर्ति बहाल की गई। हालांकि, इसके बाद भी शहर के अलग-अलग हिस्सों में बिजली कटौती होती रही। इससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा।जेई वीके सिंह ने बताया कि 33 केवी लाइन पर पेड़ की डाल गिरने से आपूर्ति बाधित हुई थी। सूचना मिलते ही कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंच गई थी। फॉल्ट तलाशने के बाद लाइन को दुरुस्त कर आपूर्ति बहाल करा दी गई।