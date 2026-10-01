Basti News: एक ही वार्ड में अलग-अलग जगह फंदे से लटके मिले युवक-युवती के शव

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स्थानीय नगर पंचायत के 10 नंबर वार्ड में बुधवार दोपहर आधे घंटे के अंतराल पर एक युवक और युवती के शव संदिग्ध हालात में अलग-अलग पेड़ों से लटके मिले। दोनों उसी वार्ड के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब दो साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर करीब डेढ़ बजे कुछ लड़के वार्ड निवासी बाबूराम के घर के पीछे गए थे। घर से करीब सौ मीटर दूर उन्होंने अमरूद के पेड़ से लटकी उनकी बेटी नीरू (20) की लाश देखी। उन्होंने उसके परिवार वालों को जानकारी दी। नीरू के परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और बिना पुलिस को जानकारी दिए शव को फंदे से उतार कर घर ले आए। लोगों के बीच नीरू की मौत की चर्चा चल ही रही थी कि करीब आधे घंटे बाद वार्ड के ही राहुल (19) पुत्र गयादीन की लाश भी उसके घर के पीछे करीब सौ मीटर दूर सिरसा के पेड़ से फंदे के सहारे लटकती मिली। परिजन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पहले राहुल फिर नीरू के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।वार्ड के लोगों ने बताया कि राहुल और नीरू ने इंटर की पढ़ाई एक ही स्कूल से की थी। तीन साल पहले दोनों ने पढ़ाई छोड़ दी थी। राहुल एक सैलून की दुकान पर काम करता था। करीब दो साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था।