बस्ती: हूटर बजाते हुए निकला काली लग्जरी गाड़ियों का काफिला, लगे थे भाजपा के झंडे और पोस्टर
वाहनों पर भाजपा के झंडे और पोस्टर लगे थे। काफिले में हूटर बजने से सड़क किनारे मौजूद राहगीरों का ध्यान उसकी ओर गया। कुछ लोगों को लगा कि किसी वीवीआईपी का काफिला गुजर रहा है, लेकिन नजदीक से देखने पर वाहनों में सामान्य लोग सवार दिखाई दिए।
विस्तार
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के आगमन को लेकर उत्साहित कार्यकर्ताओं का काली लग्जरी गाड़ियों का काफिला शहर में चर्चा का विषय बन गया। आरोप है कि काफिले में शामिल वाहनों को हूटर बजाते हुए भीड़भाड़ वाले इलाकों से निकाला गया। इस दौरान यातायात नियमों की अनदेखी किए जाने का मामला सामने आया है। काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।
जानकारी के अनुसार, दोपहर बाद कटरा से कंपनीबाग के बीच काले रंग की कई गाड़ियां काफिले के रूप में निकलीं। वाहनों पर भाजपा के झंडे और पोस्टर लगे थे। काफिले में हूटर बजने से सड़क किनारे मौजूद राहगीरों का ध्यान उसकी ओर गया। कुछ लोगों को लगा कि किसी वीवीआईपी का काफिला गुजर रहा है, लेकिन नजदीक से देखने पर वाहनों में सामान्य लोग सवार दिखाई दिए।
काफिले के गुजरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शहर में इसकी चर्चा शुरू हो गई। मामले को लेकर पुलिस ने जांच की बात कही है।
शहर कोतवाल बृजानंद सिंह ने बताया कि हूटर बजाते हुए वाहनों के काफिले का वीडियो संज्ञान में आया है। इसकी छानबीन की जा रही है। वीडियो और तथ्यों की पुष्टि होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।