जानकारी के अनुसार, दोपहर बाद कटरा से कंपनीबाग के बीच काले रंग की कई गाड़ियां काफिले के रूप में निकलीं। वाहनों पर भाजपा के झंडे और पोस्टर लगे थे। काफिले में हूटर बजने से सड़क किनारे मौजूद राहगीरों का ध्यान उसकी ओर गया। कुछ लोगों को लगा कि किसी वीवीआईपी का काफिला गुजर रहा है, लेकिन नजदीक से देखने पर वाहनों में सामान्य लोग सवार दिखाई दिए।

काफिले के गुजरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शहर में इसकी चर्चा शुरू हो गई। मामले को लेकर पुलिस ने जांच की बात कही है।