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Basti News: पदयात्रा में शामिल होंगे भाजपा कार्यकर्ता

Wed, 04 Nov 2026 02:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:57 AM IST
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BJP workers will participate in the foot march.
बहादुरपुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में बुधवार को गोरखपुर में आयोजित होने वाली लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा में कलवारी क्षेत्र के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। कलवारी मंडल अध्यक्ष संजय चौरसिया ने बताया कि पदयात्रा में मंडल से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं के आने-जाने के लिए पार्टी की ओर से वाहनों की व्यवस्था की गई है। संवाद
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