विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अभिषेक दत्त ने कहा कि भाजपा ने अच्छे दिन लाने, प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपये भेजने और हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 12 साल के कार्यकाल में 24 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, लेकिन युवा आज भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं।उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार और किसानों की समस्याओं को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है। किसान खाद और फसलों के उचित मूल्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हर्रैया विधानसभा क्षेत्र में 36 हजार वोट काटे गए हैं। राहुल गांधी लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं।इससे पहले तेनुआ के पास कांग्रेस नेता डॉ. आलोक रंजन वर्मा ने समर्थकों के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत किया।