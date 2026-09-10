Basti News: सड़क पर गिरकर बाइक सवार दंपती घायल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:05 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:05 AM IST
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छावनी। छावनी थाना क्षेत्र के बबुरहवा गांव के पास फोरलेन पर अनियंत्रित होकर बाइक रोड पर गिर गई, जिससे सवार दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें एनएचआई की एंबुलेंस से सीएचसी हर्रैया भेजा गया। सिर में गंभीर चोट लगने से महिला को जिला चिकित्सालय बस्ती रेफर कर दिया गया। बताया गया कि पैकोलिया, पचपेड़वा निवासी जयश्री गुप्ता (25 ) व उनकी पत्नी रीना गुप्ता (23) घायल हो गए। वे अयोध्या से घर जा रहे थे। बबुरहवा के पास सड़क पर पैचिंग के लिए बनाए गए गड्ढे से अनियंत्रित होकर बाइक पलट गई। संवाद
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