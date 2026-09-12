Basti News: ट्रेलर की चपेट आकर बाइक सवार की मौत

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बस्ती-अयोध्या फोरलेन से एक ट्रेलर तेज स्पीड से आ रहा था। शुक्रवार की शाम करीब सात बजे जेब्रा क्रॉसिंग के निकट चालक ने अचानक ट्रेलर मोड़ दिया, जिससे पीछे से आ रहा बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिर गया। उसका सिर ट्रेलर के पहिये के नीचे आ गया और हेलमेट पहनने के बाद भी बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रेलर लेकर चालक बस्ती की तरफ भाग निकला।बाइक चालक की उम्र 25 वर्ष के आसपस बताई जा रही हैं। थाना प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्घटना करने वाले ट्रेलर की तलाश की जा रही है।