Basti News: सिग्नल खराब, भटक जा रही यातायात व्यवस्था

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महानगरों की तर्ज पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नगर पालिका ने वर्ष 2017 में करीब 20 लाख रुपये खर्च कर शहर के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लगाए थे। इनके संचालन के लिए सोलर पैनल भी लगाए गए थे। शुरुआत में सिग्नल व्यवस्था ठीक चली, लेकिन रखरखाव के अभाव में धीरे-धीरे सिस्टम खराब होते गए। अब अधिकांश सिग्नल बंद पड़े हैं।रोडवेज तिराहा और जिला अस्पताल चौराहा समेत प्रमुख स्थानों पर सिग्नल बंद होने से वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने में दिक्कत हो रही है। कंपनीबाग चौराहे पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान सिग्नल हटा दिए गए थे, जिन्हें दोबारा नहीं लगाया गया। ऐसे में बिना सिग्नल के ही यातायात संचालित हो रहा है।रोडवेज तिराहे पर स्कूल छुट्टी के बाद हालात बिगड़ते : रोडवेज तिराहे पर भी सोमवार को जाम की स्थिति बनी रही। यातायात पुलिसकर्मी वाहनों को निकालने में जुटे रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां आए दिन जाम लगता है। आसपास निजी विद्यालय होने के कारण छुट्टी के समय समस्या और बढ़ जाती है। स्कूली बसों के साथ अन्य वाहन भी जाम में फंस जाते हैं। सड़क चौड़ी हुई, लेकिन नहीं लगाए गए सिग्नल : व्यापारी उदय सिंह ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान कंपनीबाग चौराहे से सिग्नल हटा दिए गए थे। सड़क चौड़ी होने से जाम की समस्या कुछ कम हुई है, लेकिन यातायात को व्यवस्थित करने के लिए सिग्नल की जरूरत अब भी है।