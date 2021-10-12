Basti News: 27,898 से अधिक सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनेंगे, पांच लाख तक मुफ्त इलाज

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आयुष्मान कार्ड बनने के बाद पात्र परिवारों को हर वर्ष पांच लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की सुविधा मिल सकेगी। योजना में शामिल होने से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिनके नाम पहले आयुष्मान लाभार्थियों की सूची में नहीं थे।सीएमओ कार्यालय में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। सूची में नाम नहीं होने या नाम, पिता के नाम समेत अन्य विवरण में त्रुटि होने के कारण कई लोगों को बिना कार्ड बनवाए लौटना पड़ता है। अब जीरो पावर्टी योजना के तहत चिह्नित नए परिवारों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने से ऐसे पात्र लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।जीरो पावर्टी योजना के प्रथम चरण में अब तक करीब पांच हजार लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। अब करीब छह हजार नए परिवारों के 27,898 सदस्यों को योजना में शामिल किया जाएगा। इससे जिले में आयुष्मान योजना के दायरे में आने वाले लाभार्थियों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। ब