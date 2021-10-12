फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Ayushman cards will be issued to over 27,898 members, providing free medical treatment up to 5 lakh.

Basti News: 27,898 से अधिक सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनेंगे, पांच लाख तक मुफ्त इलाज

Thu, 08 Oct 2026 01:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
Ayushman cards will be issued to over 27,898 members, providing free medical treatment up to 5 lakh.
बस्ती। जिले में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से अब 27,898 से अधिक सदस्यों को जोड़ा जाएगा। जीरो पावर्टी योजना के तहत चिह्नित करीब छह हजार परिवारों के पात्र सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए जिला आपूर्ति विभाग ने लाभार्थियों का डाटा स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करा दिया है। अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से पात्र सदस्यों के कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
विज्ञापन

आयुष्मान कार्ड बनने के बाद पात्र परिवारों को हर वर्ष पांच लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की सुविधा मिल सकेगी। योजना में शामिल होने से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिनके नाम पहले आयुष्मान लाभार्थियों की सूची में नहीं थे।
विज्ञापन

सीएमओ कार्यालय में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। सूची में नाम नहीं होने या नाम, पिता के नाम समेत अन्य विवरण में त्रुटि होने के कारण कई लोगों को बिना कार्ड बनवाए लौटना पड़ता है। अब जीरो पावर्टी योजना के तहत चिह्नित नए परिवारों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने से ऐसे पात्र लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जीरो पावर्टी योजना के प्रथम चरण में अब तक करीब पांच हजार लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। अब करीब छह हजार नए परिवारों के 27,898 सदस्यों को योजना में शामिल किया जाएगा। इससे जिले में आयुष्मान योजना के दायरे में आने वाले लाभार्थियों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। ब
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed