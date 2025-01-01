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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Saryu water level stable; classes resume in schools.

Basti News: सरयू का जलस्तर स्थिर, स्कूलों में फिर शुरू हुआ पठन-पाठन

Thu, 08 Oct 2026 01:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:36 AM IST
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Saryu water level stable; classes resume in schools.
प्राथमिक विद्यालय अखनपुर में बच्चों को पढ़ाते ​शिक्षक।-संवाद
दुबौलिया। सरयू नदी का जलस्तर पिछले 24 घंटे से स्थिर बना हुआ है। जलस्तर घटने के साथ ही मैरुंड गांव के लोगों की दिनचर्या भी सामान्य होने लगी है। बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में भी पठन-पाठन सुचारु हो गया है। इससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।
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कटरिया-चांदपुर तटबंध के कटरिया गांव के सामने बने ठोकर नंबर एक पर भी अब दबाव काफी कम हो गया है। केंद्रीय जल आयोग, अयोध्या कार्यालय के अनुसार बुधवार शाम चार बजे सरयू का जलस्तर 92.00 मीटर दर्ज किया गया। यह खतरे के निशान 92.73 मीटर से 73 सेंटीमीटर नीचे है।
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ब्लॉक क्षेत्र के तटबंध विहीन गांवों में बाढ़ की स्थिति में सबसे पहले विद्यालय प्रभावित होते हैं। सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचने पर इन गांवों के विद्यालय परिसरों में पानी भर जाता है। इसी कारण प्राथमिक विद्यालय अखनपुर और रुदलपुरवा में 30 सितंबर को रास्ते और परिसर में पानी भर गया था। इसके चलते दोनों विद्यालयों में करीब तीन दिन तक शिक्षण कार्य बाधित रहा।
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जलस्तर स्थिर होने और स्थिति सामान्य होने के बाद बुधवार को दोनों विद्यालयों में पठन-पाठन शुरू हो गया। प्राथमिक विद्यालय रुदलपुरवा में 69 छात्र पंजीकृत हैं, जिनमें से 54 बुधवार को उपस्थित रहे। प्राथमिक विद्यालय अखनपुर में 74 छात्र पंजीकृत हैं। बुधवार को 47 छात्र उपस्थित रहे। प्रधानाध्यापक मस्तराम ने बताया कि विद्यालय तटबंध विहीन गांव में हर साल परेशानी होती है। फिलहाल स्थिति सामान्य हो रही है।
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