Basti News: त्योहारों में सक्रिय रहेगी मिशन शक्ति टीम, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर रहेगी नजर

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एंटी रोमियो स्क्वॉड और मिशन शक्ति की टीमें शहर से लेकर ग्रामीण कस्बों तक लगातार अभियान चला रही हैं। बुधवार को महिला पीजी कॉलेज और जीजीआईसी के आसपास अभियान चलाकर छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान 30 से अधिक संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। महिला थानाध्यक्ष डॉ. शालिनी ने बताया कि बाजार या मेले में किसी महिला या युवती को असुरक्षित महसूस होने पर तत्काल पुलिस की मदद लेनी चाहिए। इसके लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और डायल 112 पर सूचना दी जा सकती है।उन्होंने बताया कि मेले के दौरान महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में भीड़ के बीच मौजूद रहेंगी। किसी महिला के साथ आपत्तिजनक हरकत होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिये भी मनचलों पर नजर रखी जाएगी।