Basti News: गिट्टी पर चढ़ने से ऑटो पलटा, छह घायल

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पुलिस और लोगों की सहायता घायल को एंबुलेंस तो कुछ को निजी वाहन से सीएचसी कप्तानगंज भिजवाया गया। कुछ की हालत गंभीर देख चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। थाना क्षेत्र के ऐकडेंगवा व वेदपुर गांव से 12 लोग ऑटो में सवार थे। हादसे में ऑटो चालक रामबृक्ष, हीरालाल, बाबूराम, केशवराम, सीताराम निवासी एकडेंगवा व राम हिमांचल यादव निवासी वेदपुर घायल हुए हैं। संवाद

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दुबौलिया। राम जानकी मार्ग पर थाना क्षेत्र के भनखरपुर गांव के पास शाम साढ़े पांच बजे के अयोध्या के सूर्य कुंड से स्नान कर लौट रहे श्रद्धालु से भरी ऑटो सड़क पर गिरी गिट्टी पर चढ़ने की वजह से पलट गई। हादसे में ऑटो सवार छह लोग घायल हो गए।