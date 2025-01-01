Basti News: खैर क्रिकेट अकादमी ने बस्ती स्टेडियम को चार विकेट से हराया

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टॉस जीतकर बस्ती स्टेडियम पहले बल्लेबाजी करते हुए 34.1 ओवर में 152 रन बनाकर आलआउट हो गई। आकरस यादव 24 रन, अरमान 41 रन, अभिनव ने 18 रन बनाएं। खैर क्रिकेट अकादमी की ओर से अरुण और अभय ने दो-दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी खैर क्रिकेट टीम ने 28.1 ओवर खेलकर छह विकेट पर मैच जीत लिया। सौरभ पाल ने शानदार 66 रनों की नाबाद पारी खेली। अभय ने 26 रन बनाएं, अर्जुन ने 11 रन का योगदान दिया।बस्ती स्टेडियम की ओर से देवी प्रसाद ने तीन, अरमान ने तीन विकेट चटकाए। शानदार प्रदर्शन करने वाले सौरभ पाल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। कोच आलोक वर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।