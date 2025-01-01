Basti News: 36 घंटे बाद कुआनो से अमित का शव बरामद

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गौर थाना क्षेत्र के आमा मानपुरवा गांव निवासी अमित यादव की बाइक मंगलवार रात गटरा पुल के पास मिली थी। इसके बाद पुलिस, प्रशासन और पीएसी की टीम नदी में उनकी तलाश कर रही थी। बृहस्पतिवार को लगातार चलाए गए अभियान के दौरान टीम को सफलता मिली। अमित दो भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े थे। छोटा भाई अजीत पढ़ाई कर रहा है, जबकि बहन की शादी हो चुकी है। पिता श्यामानंद यादव बिल्डिंग मैटेरियल का कारोबार करते हैं। शव मिलने की सूचना घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया।सर्च अभियान में 30वीं वाहिनी पीएसी गोंडा बी दल के एचसी दारोगा सिंह, कांस्टेबल गिरीश यादव, सुधीर निषाद, अजीत कुमार, रोहित कुमार, अनंत कुमार, उपेंद्र कुमार और चालक देवेंद्र यादव शामिल रहे। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।अभियान के दौरान गौर थानाध्यक्ष अतुल कुमार अंजान, टिनिच चौकी प्रभारी वीरेंद्र कुमार कुंवर, दीवान रणजीत सिंह समेत प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही।