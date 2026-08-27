Basti News: बैंक खाते से 13 लाख रुपये हड़पने का आरोप
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:52 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:52 AM IST
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बस्ती। एक उपभोक्ता के खाते से मोबाइल नंबर लिंक कराकर 13 लाख रुपये हड़पने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। दर्ज एफआईआर में रुधौली क्षेत्र के रुद्रनगर की प्रेमा देवी ने बताया कि वह अपनी जमीन बेचकर 13 लाख रुपये अपने बैंक खाते में जमा की थीं। उन्हें अपने पति का इलाज कराना था। गांव के सियाराम ने उनके खाते से अपना मोबाइल नंबर अटैच कराकर यूपीआई के जरिये धीरे-धीरे पूरा पैसा निकाल लिया। संवाद
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